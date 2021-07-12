Потребители Евросоюза подали жалобу на мессенджер WhatsApp за «агрессивные изменения» условий пользовательских соглашений. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Европейской организации потребителей (BEUC), передает ТАСС.

«Европейская организация потребителей подала жалобу в Европейскую комиссию на мессенджер WhatsApp за многочисленные нарушения прав потребителей в странах Евросоюза», — указано в заявлении.

BEUC отметила, что с весны этого года администрация WhatsApp «агрессивно и неоправданно настаивает на принятии пользователями новых условий конфиденциальности». В заявлении также содержится предположение, что новые условия пользовательского соглашения WhatsApp сознательно расплывчато сформулированы, чтобы обычный пользователь не смог их понять.



Главной претензией европейских пользователей к мессенджеру является то, что WhatsApp «забрасывал в последние месяцы пользователей агрессивными всплывающими сообщениями с требованием принять новую политику конфиденциальности». В этой связи BEUC считает, что американский мессенджер допустил целый ряд нарушений европейских норм по защите потребителей.