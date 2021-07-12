К микрофинансовым организациям начали предъявлять новые требования: так, с 1 июля они должны иметь определенный капитал, а с 10 июля у них должен быть официальный сайт, зарегистрированный в доменной зоне .ru или .рф. Пояснения к изменениям размещены на сайте Госдумы РФ.

В Думе напоминают, что в 2019 году в России был принят закон, направленный на регулирование рынка микрокредитования. В частности, были установлены требования к наличию минимального размера собственных средств (капитала) микрофинансовых организаций.

С 1 июля 2021 года капитал таких организаций должен составлять не менее 2 млн рублей. При этом предполагается ежегодное увеличение этой суммы — до 5 млн рублей в 2024 году.

Собственные средства микрокредитной компании представляют собой разницу между активами и обязательствами. Займы и депозиты как средства капитала МФО не учитываются, но нефинансовые активы, например имущество, к расчету собственных средств принимаются.

Однако требование не распространяется на микрофинансовые организации предпринимательского финансирования и организации, учредителем (акционером, участником) которых являются Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное образование.

Также кредитные кооперативы обязаны передавать сведения из реестра членов кооператива (пайщиков) в Банк России и иметь официальный сайт.



Анна КОМАРОВА