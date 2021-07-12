ЦБ установил официальные курсы валют с 13 июля.

Курс доллара повысился на 16,61 копейки, составив 74,6336 рубля (74,4675 рубля на 12 июля). Курс евро повысился на 46,53 копейки, до 88,605 рубля (88,1397 рубля на 12 июля).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся положительно по отношению к рублю. На 13:45 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,69 рубля (плюс 33 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:45 мск стоил 88,52 рубля (плюс 20 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 74,2 до 74,8 рубля за доллар и от 88,19 до 88,8 рубля за евро.

Анна КОМАРОВА