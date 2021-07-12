Президент России Владимир Путин на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым попросил его дать оценку эффективности мер, которые принимались для поддержки бизнеса на фоне пандемии, говорится на сайте Кремля.

«Я знаю, что вы пришли как раз с докладом о том, что сделано за прошедший год вами как главным защитником интересов прав предпринимателей. Я обязательно все это посмотрю и попрошу вас все прокомментировать», — сказал глава государства в начале встречи.

«Но попросил бы вначале просто дать вашу оценку того, насколько эффективны были меры по поддержке бизнеса, предпринимательства за прошедший непростой пандемийный период», — добавил президент.

По словам Титова, меры были взвешенные. «Честно говоря, мы вначале немножко кряхтели, немножко нам не все нравилось, но, на самом деле, по тому результату, который есть, мы видим, что меры были взвешенные, меры были эффективные, меры были вовремя», — сказал бизнесомбудсмен. Он отметил, что главная мера, которая сработала больше других, что «все-таки очень осторожно относились к закрытию бизнеса: то есть на первом этапе это было необходимо, но на втором этапе, конечно, осень прошла без полных закрытий, и это, конечно, больше всего помогло бизнесу».

Путин обратил внимание на то, что Титов принес в качестве доклада две большие подшивки бумаг. «Борис Юрьевич, вы прямо как заправский бюрократ, столько бумаг принесли», — заметил президент. «К сожалению, проблем пока много, поэтому и доклад большой», — ответил бизнес-омбудсмен.

Титов предложил срочные меры для поддержки МСП в России Доля малого и среднего предпринимательства (МСП) в ВВП России в пандемийном 2020 году оценивается в 19,8% против 20,8% в 2019-м. Такие данные приводятся в материалах к ежегодному докладу бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту Владимиру Путину, пишет РБК .

Зоя ВАСЮТЧЕНКО