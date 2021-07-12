Продолжительное сохранение антикризисных мер может привести к перегреву экономики с сопутствующим накоплением дисбалансов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на очередном заседании финансового трека G20, говорится в сообщении Минфина. По его словам, экономическая политика по выходу из кризиса одних государств напрямую оказывает влияние на другие, в результате чего некоторые страны на фоне ускорения инфляции уже приступили к нормализации денежно-кредитной политики, а другие сохранили меры экономического стимулирования.

«Видим в этом риск для мировой экономики. Продолжительное сохранение антикризисных мер может привести к перегреву экономики с сопутствующим накоплением дисбалансов», — отметил Силуанов.

Он добавил, что в настоящее время уже формируются повышенные инфляционные ожидания, в том числе в результате бюджетного стимула, что вызывает необходимость более быстрого ужесточения политики в других странах. По словам Силуанова, сейчас важно как можно быстрее обеспечить нормализацию денежно-кредитной и бюджетной политики, согласно темпам восстановления экономики и нарастания инфляционного давления.

«Последующая нормализация или даже ужесточение политики приведет к необходимости реагировать на изменения на валютных, финансовых и сырьевых рынках. Все эти факторы будут создавать дополнительную волатильность на рынках и, вероятно, вносить отрицательный вклад в мировой экономический рост», — напомнил министр.

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Зоя ВАСЮТЧЕНКО

