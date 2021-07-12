Газпромбанк снизил процентные ставки по кредиту на покупку автомобиля, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь минимальная ставка составляет 3,9% годовых и распространяется на кредиты от 4 млн до 5 млн рублей при покупке и передаче в залог нового или подержанного автомобиля, а также при условии страхования жизни и здоровья заемщика.

«Если клиент не предоставляет в залог автомобиль, соблюдая остальные перечисленные условия, он может рассчитывать на ставку 7,9% годовых», — уточняют в банке.

В целом процентные ставки варьируются от 3,9% до 8,9% годовых в зависимости от суммы кредита (от 300 тыс. до 5 млн рублей) и факта передачи автомобиля в залог. При отсутствии личного страхования заемщика они увеличиваются на 6 процентных пунктов.

«Вся процедура оформления проходит полностью онлайн: и подача заявки, и получение кредита — в удобное для клиента время представитель банка бесплатно доставляет дебетовую «Умную карту», на которую зачисляется кредит», — говорится в релизе.

Уточняется, что процентная ставка на покупку автомобиля и одобрение кредита не зависят от размера первоначального взноса — он может быть нулевым. На ставку также не влияет наличие каско, поэтому оформлять этот страховой полис необязательно. Кроме того, на сумму до 2 млн рублей включительно можно оформить кредит на автомобиль всего по одному документу — паспорту гражданина РФ. В некоторых случаях, помимо паспорта, банк может дополнительно запросить один из документов, подтверждающих доход.

Программы автокредитования в Газпромбанке позволяют также приобрести мотоцикл и электромобиль.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

