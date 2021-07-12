Россия может зарабатывать до 50 млрд долларов ежегодно после введения европейского «пограничного корректирующего углеродного механизма» (CBAM) на проектах по поглощению углерода. Об этом ТАСС рассказал директор Института права и развития ВШЭ — Сколково Алексей Иванов.

«Объем доходов от проектов по поглощению углерода, которые могут быть доступны России, оценивается в 50 миллиардов долларов ежегодно. Готовящийся европейский регламент СВАМ будет фактически означать создание рынка углеродных квот. Российскому бизнесу и правительству необходимо в кратчайшие сроки начать подготовку к такому развитию событий. При правильном подходе у России больше шансов заработать на формирующемся рынке торговли выбросами, чем потерять», — отметил Иванов.

По его словам, один из эффективных способов генерации единиц сокращения выбросов — это развитие карбонового земледелия — новой индустрии, направленной на улавливание из атмосферы углерода сельскохозяйственными и лесными растениями и его депонирование в почве, а также на снижение выбросов парниковых газов в растениеводстве.

Эксперт отметил, что 14 июля 2021 года Европейская комиссия должна представить предложение по структуре «пограничного корректирующего углеродного механизма», суть которого сводится к взиманию сбора с ввозимой на территорию ЕС продукции с высоким углеродным следом. Согласно опубликованному документу, под действие механизма подпадет импортируемая в ЕС продукция цементной, металлургической, сталелитейной и алюминиевой отраслей промышленности, некоторые удобрения и электроэнергия. Экспорт продукции нефтегазового сектора сбором облагаться не будет. Механизм предусматривает покупку сертификатов на выбросы, «заключенные» в импортированной за год продукции, и их сдачу уполномоченному органу до 31 мая следующего года. Если оценить фактический объем выбросов по ввозимой продукции невозможно, будут применяться нормативные значения выбросов, рассчитанные по 10% соответствующих предприятий ЕС с наихудшими показателями по выбросам. Объем выбросов по импортируемой электроэнергии по умолчанию рассчитывается по нормативам, установленным исходя из средневзвешенной углеродоемкости производства электроэнергии из ископаемых видов топлива в ЕС. Расчет по фактическим выбросам возможен только при выполнении ряда условий. Сумма платы за выбросы будет соответствовать стоимости выбросов в системе торговли выбросами ЕС. За неисполнение требований по сдаче необходимого количества сертификатов предусмотрен штраф в троекратном размере.