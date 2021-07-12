Фишинговые ссылки в России с декабря 2020 по май 2021 года распространялись чаще всего через WhatsApp — в 83% случаев, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». На втором месте оказался Viber: на него пришлась каждая десятая подобная атака. Доля таких инцидентов в Telegram составила 7%.

Российские пользователи Android сталкиваются с фишинговыми атаками через мессенджеры чаще представителей других стран. Почти каждая вторая (46%) попытка перейти по вредоносной ссылке из мессенджера была заблокирована в России.

По словам контент-аналитика «Лаборатории Касперского» Ольги Свистуновой, с фишингом можно столкнуться практически везде: в электронной почте, СМС, соцсетях, рекламной выдаче. Злоумышленники следят за тем, что происходит в мире, и понимают, что люди все больше пользуются мессенджерами для личного и рабочего общения.

Путин призвал ЦБ активнее бороться с фишинговыми сайтами Путин также призвал ЦБ и полицию активнее обмениваться данными о сомнительных операциях еще до возбуждения уголовных дел.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО