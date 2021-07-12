Поступления в бюджет от дивидендов госкомпаний составят порядка 290 млрд рублей в текущем году, сообщил в интервью ТАСС глава Росимущества Вадим Яковенко.

Он добавил, что с учетом иных доходов бюджета, администрируемых Росимуществом, — аренды земельных участков, объектов недвижимости, продажи земель и недвижимости — сумма поступлений в бюджет в текущем году составит порядка 313 млрд рублей.

«По уплате дивидендов — порядка 290 миллиардов. А в целом, с учетом иных поступлений, мы должны в итоге выйти где-то на 313 миллиардов рублей», — сказал Яковенко, отвечая на вопрос о поступлениях от дивидендов в бюджет в текущем году.



В основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов говорится, что доходы бюджета от дивидендов госкомпаний в 2020-м составят 639,5 млрд рублей, в 2021-м — 442,1 млрд, в 2022-м — 754,3 млрд, в 2023-м — 913 млрд рублей.