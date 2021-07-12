Правительство России работает над тем, чтобы расширить возможности использования льготы по страховым взносам для малого бизнеса. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в понедельник на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

«Правительство работает сейчас над этим, мне докладывают», — сказал Путин, комментируя предложение Титова распространить социальные взносы для бизнеса на всю зарплату.

В ходе встречи бизнес-омбудсмен подчеркнул, что решение снизить размер соцвзносов для малого и среднего бизнеса до 15% сверх базы дало очень удачный результат. «Честно говоря, мы даже сами такого не ожидали, мы увидели, что доходы Пенсионного фонда выросли больше чем на 2%, мы в два раза снизили ставку, а доходы выросли больше чем на 2%», — прокомментировал Титов. Путин заметил, что таким образом ставка «стала более экономически обоснованной».

При этом, по словам уполномоченного по защите прав предпринимателей, необходимо продолжать расширять эту меру. «Так надо дальше продолжать. Значит, она экономически обоснована: НДФЛ больше 6% вырос по доходам бюджета, то есть бизнесу стало выгодно платить вбелую, — сказал он. — Можно на всю зарплату распространять, убрать минимальную заработную плату как базу до вычета. Ну а дальше смотреть, может быть, в дальнейшем смотреть и на другие виды бизнеса».

Президент согласился, что никакие серые схемы при таком подходе «никому не нужны».

Титов также отметил, что ставка соцвзносов «очень сильно сдерживает развитие, потому что очень большие налоги у нас на заработную плату — 30%». Глава государства в ответ добавил, что особенно это касается высокотехнологичных компаний.