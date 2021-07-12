Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Рязанской области заявление о привлечении лиц, контролировавших АО «Страховая компания «Опора», к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков в общем размере 1,4 млрд рублей. Сообщение об иске от 6 июля 2021 года опубликовано в понедельник, 12 июля, на сайте АСВ.

В агентстве напоминают, что ранее решением Арбитражного суда Рязанской области страховая организация была признана несостоятельной (банкротом), в отношении нее открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.

«Заявление подано в отношении Муратова А. С., Стрелецкой Е. Н., Кондратенкова А. В.», — указано в релизе.

Как поясняется, в ходе конкурсного производства было установлено, что в страховой организации совершались действия по отчуждению ликвидного имущества и ценных бумаг без равноценного встречного исполнения, в том числе в пользу взаимосвязанных со страховщиком лиц. Кроме того, контролировавшие страховую организацию лица замещали ликвидные права требований к физическим и юридическим лицам на безнадежную дебиторскую задолженность. Также страховой организацией был предоставлен заем «технической» компании.

Центробанк отозвал страховые лицензии у СК «Опора» в конце июля 2018-го, а позже в том же году сообщал о предполагаемом выводе активов из страховой компании. Акционер вывод активов отрицал.



СМИ писали об Александре Кондратенкове как о конечном бенефициаре этой страховой компании и нескольких других. Александр Муратов занимал должность генерального директора СК «Опора».

Ася ШАЛИМОВА