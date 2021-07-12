По предварительной оценке Минфина, профицит федерального бюджета РФ в январе — июне 2021 года составил 625,913 млрд рублей. Такие данные опубликованы в понедельник на сайте ведомства.

Объем поступивших доходов за указанный период составил 11,265 трлн рублей, или 60% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному федеральным законом о бюджете.

Исполнение расходов составило 10,639 трлн рублей (49,4% от объема расходов на год, утвержденных законом о бюджете).

Больше всего доходов поступило от Федеральной налоговой службы — 7,179 трлн рублей (или 58,9% к прогнозным показателям). Федеральная таможенная служба направила 2,961 трлн рублей (59,4%). Другие федеральные органы перечислили 1,125 трлн рублей (71%).



Екатерина САВЕЛЬЕВА

