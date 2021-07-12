Правительство России утвердило порядок и условия предоставления выплат семьям, в которых растут дети школьного возраста, говорится в сообщении Кабинета министров. По указу президента, на каждого такого ребенка будет выплачено по 10 тыс. рублей.

Так, единовременную выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от шести до 18 лет, если ребенку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года (включительно). Кроме того, обратиться за выплатой могут люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам. Выплату смогут оформить либо они сами, либо их родители или другие законные представители. Выплаты не будут учитываться в составе дохода семьи при назначении других мер социальной поддержки.

Прием заявлений на выплату Пенсионным фондом России начнется с 15 июля и продлится до 1 ноября. Подать заявление можно дистанционно на портале госуслуг или лично в территориальном отделении ПФР. Для этого потребуется паспорт, свидетельство о рождении ребенка, данные СНИЛС родителя и ребенка, реквизиты банковского счета. Если в семье несколько детей школьного возраста, достаточно будет одного заявления на всех.

Новый механизм уведомлений от «Госуслуг» охватил 12,5 млн родителей с правом на «школьные» выплаты Портал госуслуг разослал уведомления в адрес 12,5 млн родителей, имеющих право на получение выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей школьного возраста. Об этом сообщило Минцифры, уточнив, что уведомления получили граждане, которые ранее использовали сервисы портала госуслуг.

«Пользователи портала госуслуг уже начали получать по электронной почте приглашения для предварительной подачи заявления. Уведомления содержат ссылку на заполненное заявление. Пользователю остается только проверить корректность данных и подтвердить автоматическую отправку заявления в ПФР. Если пользователь не получил такое уведомление, начиная с 15 июля ему потребуется самостоятельно заполнить заявление в своем личном кабинете на портале госуслуг», — говорится в документе.

Первые выплаты семьи получат уже 16 августа. «Таким образом, у родителей будет время собрать детей в школу», — отмечается в сообщении.

О новой мере поддержки семей с детьми президент России Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию 21 апреля. Указ об этом был подписан 2 июля.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

