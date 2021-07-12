Банкеты в Москве можно проводить только в «бесковидных» ресторанах с организацией входа гостей по системе QR-кодов. Об этом сообщил ТАСС в понедельник первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«На данный момент в городе для посещения открыты только «бесковидные» рестораны — таких площадок почти 8 тысяч. Все мероприятия в помещениях — свадьбы, корпоративы, юбилеи, встречи и другие банкеты — могут проводиться только с учетом действующих эпидмер заведениями, в том числе с обязательным использованием системы QR-кодов для прохода гостей. При этом до 1 августа на летних верандах и сезонных кафе, а также в шатрах гости могут находиться без QR-кодов», — пояснил Немерюк.

Ранее он сообщал ТАСС, что для начала работы в режиме COVID-free предпринимателям необходимо заявить о своем намерении на портале i.moscow, после чего они организовывают проход посетителей исключительно по QR-кодам, которые подтверждают их вакцинацию или факт болезни за последние полгода либо сдачу ПЦР в одной из сертифицированных для учета в ЕМИАС лабораторий. Выполнив эти требования, заведение общепита может не проводить термометрию на входе и расставлять столы ближе, чем на 1,5 м друг от друга, а посетителям в таких заведениях можно не носить маски и перчатки, передвигаясь по залу. Официанты, хостес, бармены и другие сотрудники, находящиеся в зале с посетителями, продолжают носить перчатки и маски, обеспечивать своевременную дезинфекцию помещения и поверхностей, а также термометрию сотрудников.

По его словам, кафе и рестораны, которые заявили о работе в режиме COVID-free, могут работать в ночное время: запрет на работу с 23:00 до 6:00 не касается заведений общепита, которые принимают посетителей с QR-кодами. При этом если заведение не перешло на «бесковидный» режим работы, ему разрешено работать только на доставку и навынос. Летняя веранда, открытая при таком заведении, должна быть закрыта с 23:00 до 6:00.

Эксперимент по работе заведений общепита в «бесковидном» формате с 28 июня в Москве стал бессрочным правилом. Теперь рестораны и кафе могут принимать только привившихся от COVID-19, переболевших в течение последних шести месяцев либо имеющих отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.