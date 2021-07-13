📰 На развитие беспилотных видов транспорта и подготовку инфраструктуры для них до 2030 года потребуется 490 млрд рублей из казны и 348 млрд внебюджетных средств, пишут «Известия» со ссылкой на проект паспорта федпроекта «Инфраструктура беспилотных и подключенных транспортных средств», разработанного Минтрансом. Документ предполагает развитие автоматизированного авто-, железнодорожного, воздушного и водного транспорта. В Минтрансе разработку проекта подтвердили, добавив, что в качестве приоритетной модели реализации инициатив, связанных с развитием беспилотных транспортных средств, рассматривается государственно-частное партнерство. Эксперты спрогнозировали позитивные социально-экономические эффекты от его реализации. Например, снижение себестоимости перевозок за счет сокращения расходов на топливо и страхование, а также увеличение скорости транспортировки.

📰 К середине года НПФ увеличили вложения пенсионных накоплений в субфедеральные и муниципальные облигации до рекордных 90 млрд рублей, пишет «Коммерсант» . На основе оперативной информации 28 фондов, их инвестиции в этот инструмент на 30 июня приблизились к 90 млрд рублей (около 3% пенсионных накоплений). В относительных показателях такой доли вложения в этот класс активов не достигали с конца 2016 года, в абсолютных — не достигали никогда. Несмотря на то что магистральным вложением для фондов остаются корпоративные бонды и гособлигации, при наличии хороших предложений, как это было с долговыми бумагами Москвы, субфедеральные бонды могут занять существенную долю в портфелях НПФ. По мнению экспертов, тенденция увеличения в портфелях НПФ субфедерального долга может продолжиться.

📰 Оживление на рынках капитала, прежде всего акционерного, благоприятно отразилось на комиссионных инвестбанков, за II квартал они оказались рекордными для этого периода времени с 2013 года (35 млн долларов), пишет «Коммерсант» . По данным Refinitiv, за II квартал комиссионные доходы инвестбанков, работающих в России, составили 90,2 млн долларов, что на 67% выше, чем за аналогичный период 2020 года. Уверенно росли доходы и на рынке синдицированных кредитов, и в сегменте сделок M&A. При этом на фоне увеличения ставок и сокращения размещения облигаций заработок банкиров на этом рынке сократился. При этом на ближайшее будущее участники рынка инвестиционно-банковских услуг смотрят с оптимизмом. Они уверены, что с появлением понимания, на каких уровнях будут ставки, активность на рынке DCM восстановится.

📰 Розничная торговля, за исключением отдельных компаний, не успеет вакцинировать 60% сотрудников от COVID-19 первым компонентом в июле, пишет «Коммерсант» . В Москве привить первым компонентом 60% персонала компании должны к 15 июля. Но, по данным Минпромторга, продовольственные сети столицы успели вакцинировать 25% работников, непродовольственные — 45%. Показатели Московской области — 28% и 42%, в целом по стране — примерно 5% и 27,5% соответственно. Среди причин отмечаются сезон отпусков, очереди на пунктах вакцинации, а также дефицит вакцины в ряде регионов. На этом фоне в Минпромторге уже рассматривают возможность просить региональные власти сдвинуть сроки. Также решением проблемы может быть негласный мораторий на штрафы. Иначе ряду компаний уже в ближайшие дни грозят жесткие санкции, вплоть до временного закрытия, а гражданам — сокращение доступности ретейла и сферы услуг.

📰 Крупные микрофинансовые компании по итогам июня отмечают отсутствие существенного сезонного снижения на Installment-займы (среднесрочные займы на суммы до 100 тыс. рублей), пишет «Коммерсант» . Это связано с реализацией заемщиками отложенного спроса, изменением их потребительских привычек, а также сохранением нестабильной ситуации из-за пандемии и, как следствие, жестким скорингом со стороны банков. Тренд затрагивает в основном крупных игроков, которые могут работать с более качественными клиентами. По мнению экспертов, ранее спрос на займы в июне укладывался в общий тренд снижения на 7—10% относительно мая с восстановлением в сентябре. Так, в ГК Eqvanta в июне наблюдали снижение заявок на 2—5% против 10—15% в прошлых годах, в «Займере» — снижение на 1,1% против 8—14% в предыдущих годах. На финансовой онлайн-платформе Webbankir и в «Мигкредите» количество заявок в июне сохранилось на уровне мая. А в МФК «Займер» число заявок на этот тип займа увеличилось на 21% по отношению к маю, в «Финбридже» — на 25%, а «Лайм-Займе» — на 6%.

📰 Безлимитным мобильным Интернетом пользуется каждый четвертый житель (26%) российских городов-миллионников, пишет «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты агентства TelecomDaily по итогам I квартала. Это вдвое больше, чем до начала пандемии (12%). Из опрошенных абонентов только 3% подключили безлимитные тарифы недавно, после карантина, а еще 7% планируют оформить безлимитные тарифы в будущем. При этом по всей стране к безлимитным тарифам подключено около 15% жителей. Несмотря на растущую потребность людей в неограниченном мобильном Интернете, операторы сдерживают распространение таких тарифов: они перегружают сеть и не дают дополнительной прибыли. Но и отказаться от услуги компании не могут, так как безлимитные предложения уже стали важным фактором лояльности абонентов.

Анна КОМАРОВА