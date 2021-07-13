Общероссийский народный фронт предложил председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной рассмотреть возможность дополнения одного из положений регулятора нормой, закрепляющей перечень документов для анализа финансового положения самозанятых, которые хотят получить кредит. Об этом говорится в письме руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова главе Банка России, которое есть в распоряжении ТАСС.

«Просим рассмотреть сформированные по итогам [состоявшегося 25 июня] круглого стола [ОНФ] предложения, направленные на повышение доступности кредитования для самозанятых граждан, и в случае их поддержки инициировать внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты, регулирующие данную сферу», — говорится в письме.

К письму приложена резолюция за подписью замруководителя исполкома ОНФ по экспертно-аналитической работе и координации тематических площадок Арсения Беленького (есть в распоряжении ТАСС). Документ сформировали по итогам круглого стола «Новые форматы кредитования для самозанятых. Точки роста и вызовы». В нем говорится, что нормы из положения ЦБ «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» «не учитывают специфику работы банков с самозанятыми заемщиками».

Так, примерный список данных для оценки финансового положения заемщика-физлица, которым и является самозанятый, рассчитан в первую очередь на тех, кто работает по трудовому договору. Единственные конкретно обозначенные в нем документы — справки с места работы и о доходах физлица, заверенные работодателем. Несмотря на то, что в перечне есть позиция «иные документы», на практике банки требуют от самозанятых справки с места работы и по форме 2-НДФЛ, которые те не могут представить, отмечают участники круглого стола.

«Предложение: рассмотреть возможность дополнения положения нормой, закрепляющей перечень документов, необходимых для анализа финансового положения заемщиков — самозанятых физических лиц, включающий справку о состоянии расчетов (доходах) самозанятого, сформированную в электронной форме в мобильном приложении «Мой налог» и в личном кабинете налогоплательщика налога на профессиональный доход «Мой налог» на официальном портале ФНС России», — говорится в письме.

Такая мера позволит нормативно закрепить возможность использования справки о доходах, созданной в приложении «Мой налог». Как считают участники круглого стола, это снизит число отказов в выдаче кредитов, связанных с отсутствием подтверждения дохода самозанятых.

Банки готовы кредитовать самозанятых заемщиков Когда клиент приходит в банк за кредитом, он сталкивается с тем, что в заявлении на кредит попросту нет графы «самозанятый» и ему почти никогда не предлагают получить льготный кредит по госпрограмме для МСБ, который могут выдавать авторизированные государством банки на предпринимательские цели.

Согласно положению, внутренние документы банков должны содержать перечень существенных факторов, используемых при классификации ссуд в соответствии с этим документом, говорится в резолюции. Однако положение не содержит особенности классификации ссуд, предоставленных самозанятым, в случаях когда ссуда предоставляется на предпринимательские цели. Документ также не предусматривает такие признаки статуса самозанятого, как ограниченность видов деятельности, установление лимита на годовой доход, отсутствие возможности нанимать работников по трудовым договорам, особенности отчетности перед ФНС, считают участники круглого стола.

Поэтому они предлагают проработать вопрос необходимости дополнения положения нормами, которые закрепляют особенности классификации ссуд для самозанятых на бизнес-цели, учитывающие специфику их деятельности.

В соответствии с указанием Банка России от 31 августа 2018 года № 4892-У, в отношении самозанятого как физлица высчитывается показатель долговой нагрузки, говорится в резолюции. Для этого нужно установить его среднемесячный доход. Однако в качестве расчетного счета самозанятого используется его личный счет, на который приходят и другие платежи. Поэтому выделить доход от деятельности самозанятого из общего количества платежей по его счету затруднительно, говорится в резолюции.



«Предложение: рассмотреть целесообразность предоставления кредитным организациям возможности верифицировать сведения о доходах самозанятых с помощью информационного взаимодействия с электронными площадками — агрегаторами самозанятых, при котором агрегаторы, имеющие информацию о сделках самозанятого и доходах, полученных по этим сделкам, смогут подтверждать сведения, предоставляемые самозанятым при подаче заявки на получение кредита», — говорится в документе.