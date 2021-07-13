Экспобанк увеличил ставки по вкладам «Экспо Сберегательный счет» и «Экспо Сберегательный план». Теперь доходность по ним составляет до 5,36% и до 6,25% годовых соответственно, сообщили в финучреждении.

Депозиты открываются на сроки от 181 до 732 дней. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей.

По вкладу «Экспо Сберегательный счет» в течение всего срока доступно как пополнение, так и частичное снятие средств. Минимальная сумма пополнения — 5 тыс. рублей. Частичное изъятие возможно при сохранении неснижаемого остатка (30 тыс. рублей для депозитов, открытых на сумму до 1,5 млн). В зависимости от срока доходность по «Экспо Сберегательному счету» составляет до 5,25% с учетом капитализации. При открытии вклада на сумму от 1,5 млн рублей эффективная процентная ставка выше — до 5,36%.



Пополнить «Экспо Сберегательный план» (минимум на 5 тыс. рублей) можно в течение срока действия депозита, за исключением последних двух месяцев. Для вкладов с выплатой процентов на текущий счет доступно однократное изъятие не более чем 10% от первоначально размещенной суммы; для депозитов с капитализацией, помимо этого, возможно снятие капитализированных процентов. В зависимости от срока эффективная процентная ставка составляет до 6,14%, а по вкладу в сумме от 1,5 млн рублей — до 6,25% с учетом капитализации.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Ася ШАЛИМОВА