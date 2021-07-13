ЦБ установил официальные курсы валют с 14 июля.

Курс доллара снизился на 57,47 копейки, составив 74,0589 рубля (74,6336 рубля на 13 июля). Курс евро понизился на 82,3 копейки до 87,782 рубля (88,605 рубля на 13 июля).

На Московской бирже на 12:58 мск курс доллара расчетами «завтра» подешевел на 34 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро снизился на 60 копеек, валюты стоят 74,1 и 87,73 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника составляют 73,89—74,44 рубля за доллар и 87,56—88,45 рубля за евро.

Анна КОМАРОВА