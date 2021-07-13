Банк России 14 июля выпустит в обращение две новые памятные серебряные монеты. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Обе монеты имеют номинал 3 рубля. Одна из них посвящена столетию образования Республики Коми, другая, выпускаемая в серии «Города», — 650-летию основания Калуги.

На монете «100-летие образования Республики Коми» (на оборотной стороне) слева расположено рельефное изображение персонажа прозаического эпоса — богатыря Перы, стоящего рядом с молодой сосной, справа — рельефные изображения здания Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина и монумента трудовой славы Коми АССР, а также выполненное в технике лазерного матирования изображение столбов выветривания Маньпупунер, вверху — герб Республики Коми. На монете справа в две строки написано: «100 лет»; внизу по окружности имеется надпись в обрамлении элементов национального орнамента: «Республика Коми».

На монете «650-летие основания Калуги» рельефно изображено здание Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений панорамы Калуги и звездного неба. Имеются надписи: «Калуга» (вверху по окружности) и «650 лет» (внизу).



Тираж каждой из монет составляет 3 тыс. штук.

Ася ШАЛИМОВА