Новые клиенты банка «Санкт-Петербург», которые оформят карту «ЯСчитаю» в период с 12 июля по 12 сентября 2021 года, получат кэшбэк 20% от стоимости покупок в онлайн-гипермаркете «Vprok.ru Перекресток». Об этом говорится в релизе кредитной организации.

При совершении покупок на сайте vprok.ru (с использованием реквизитов карты) или в мобильном приложении «Перекресток Впрок» на сумму не менее 3,5 тыс. рублей в месяц финорганизация возместит 20% от суммы платежей за предыдущий месяц, но не более 700 рублей в месяц.

Карта «ЯСчитаю» платежной системы Mastercard выпускается и обслуживается бесплатно. Среди ее преимуществ банк называет возможность снятия наличных без комиссий в банкоматах любых банков и месяц бесплатного СМС-информирования.

Помимо этого, по карте «ЯСчитаю» предусмотрено начисление бонусов в рамках программы лояльности «Ярко», позволяющее пользователю возвращать на счет карты до 1,5% от стоимости всех покупок и до 28% от стоимости покупок у партнеров. Накопленными бонусами можно возмещать покупки, совершенные у партнеров, по курсу 1 бонус — 1 рубль. Таким образом можно вернуть обратно на счет до 60 тыс. рублей в год.

Анна КОМАРОВА