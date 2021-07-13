Банк России отменяет лимит на долю акций российских эмитентов, размещение и публичное обращение которых предполагаются за пределами России. Соответствующий проект указания размещен для общественного обсуждения.

Сейчас действуют два ограничения на размещение и обращение акций на иностранных площадках: их общее число не должно превышать 25% от всего объема акций одного типа, при этом за рубежом может торговаться не более 50% от общего количества предлагаемых акций. Такие лимиты вводились в том числе, чтобы снизить отток торговой активности с российского на иностранные рынки.

«В последние годы отмечается уверенный переток ликвидности по акциям с двойным листингом на российский биржевой рынок, — поясняет директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына. — Это касается как российских компаний с открытыми программами депозитарных расписок, так и иностранных компаний с российским бизнесом и вторичным листингом на российской бирже. У нас сейчас сформирована надежная расчетная и учетная инфраструктура, внедрены передовые технологии реализации корпоративных прав и участия акционеров в глобальных корпоративных действиях. И мы ожидаем, что отмена ограничений снимет излишние барьеры и станет дополнительным стимулом для российских компаний к выходу на публичные рынки долевого капитала».

Екатерина САВЕЛЬЕВА

