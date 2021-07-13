Внешний долг России по состоянию на 1 июля 2021 года составил 471,4 млрд долларов, увеличившись на 0,9%, или на 4 млрд долларов, по сравнению с показателем на начало 2021 года, следует из материалов Центробанка РФ.

«На динамику показателя повлиял рост иностранной задолженности банковской системы, в то время как внешний долг органов государственного управления и прочих секторов сократился на фоне снижения интереса глобальных инвесторов к финансовым инструментам, эмитированным странами с формирующимися рынками», — поясняется в комментарии регулятора.

Напомним, внешний долг России по итогам I квартала текущего года составлял 459,3 млрд долларов.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

