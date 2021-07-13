Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск аплодисментами ответил в Twitter на призыв генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина к российским миллиардерам тратить деньги на развитие космических технологий.

Рогозин в воскресенье прокомментировал успешный суборбитальный полет аппарата Unity-22 компании Virgin Galactic, в котором принял участие ее основатель, миллиардер Ричард Брэнсон. «Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе», — подчеркнул глава Роскосмоса.

Маск в комментариях к его публикации разместил эмодзи с аплодисментами. Ранее глава SpaceX сам поздравил Брэнсона с успешным запуском Unity-22. «Мои поздравления, прекрасный полет», — отметил он в Twitter.

Основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон и еще пять сотрудников компании в воскресенье совершили полет к границе космоса, поднявшись на высоту в 86 км на борту аппарата Unity-22. Все путешествие продлилось для них около часа, а чувство невесомости космические пассажиры испытывали лишь несколько минут.