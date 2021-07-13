В России пока не принималось никаких решений об ужесточении мер для непривитых от коронавируса. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так представитель Кремля отреагировал на решение властей Франции усилить меры для невакцинированных, в частности запретить вход в бары, больницы и поезда.

«[В России] пока каких-либо решений на этот счет не принималось. Но элементы таких решений уже начали имплементировать на региональном уровне. Сама логика развития ситуации с пандемией говорит в пользу этих решений», — сказал пресс-секретарь. Такие меры, «к сожалению, могут стать безальтернативными», добавил он.

В то же время Песков отметил, что сравнивать решения властей России и Франции по ограничениям «вряд ли возможно». «Каждая страна работает так, как считает целесообразным. Все сценарии рассматриваются и анализируются», — заключил он.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об ужесточении карантинных мер для непривитых от коронавируса. Ограничения будут введены в связи с новыми вспышками заболеваемости, которые произошли на фоне распространения более заразного индийского штамма. С 21 июля во Франции попасть в места отдыха и культуры смогут только привитые от коронавируса или те, у кого отрицательный результат свежего ПЦР-теста. С 1 августа сфера запрета расширится: без сертификата о вакцинации или справки об отсутствии COVID-19 нельзя будет войти в бары, рестораны, больницы, дома престарелых, поезда и самолеты. Помимо этого, с октября жители Франции лишатся права на бесплатные ПЦР-тесты, которые проводятся без направления врача. Это делается для того, чтобы «поощрять вакцинацию, а не умножение тестов», пояснил Макрон.