Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 34 копейки к предыдущему закрытию и составил 74,105 рубля. С начала торговой сессии было проведено 49,4 тыс. сделок почти на 3 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,89—74,44 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 87,5375 рубля, уменьшившись на 79 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено более 6 тыс. сделок на 290,7 млн евро по курсам от 87,49 до 88,45 рубля за евро.

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова не видит ничего удивительного в снижении курса американской валюты в паре с рублем. «Это собственная история российской валюты, потому что и нефть в неопределенности, и бакс на мировом валютном рынке достаточно силен. Значит, кто-то раскачивает маятник рубля в своих интересах. Доллар стоит 74,1 рубля и может двигаться в рамках 74—75 рублей. Евро торгуется по 87,54 рубля и способен оставаться в пределах 87—88 рублей», — комментирует эксперт.

Екатерина САВЕЛЬЕВА