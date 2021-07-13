Минэкономразвития завершило первый этап отбора субъектов МСП, которым будет компенсирована часть понесенных ими затрат на выпуск облигаций и выплату процентного (купонного) дохода по ценным бумагам. На участие в программе и выплату субсидий заявки подали 19 российских компаний на общую сумму 102 млн рублей — 16 млн рублей будет направлено на возмещение части затрат по листингу облигаций (до 1,5 млн рублей) и 86 млн на выплату процентного (купонного) дохода.



«Наша задача сделать доступными все возможные финансовые инструменты для развития бизнеса малых и средних предприятий. Особенно в таких сложных сферах, как биржевое размещение», — пояснила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. Она рассказала, что с 2019 года Минэкономразвития поддержало почти 30 компаний, ставших эмитентами в рамках специальной программы. Компании — участники программы привлекли на фондовой бирже суммарно почти 8 млрд рублей.

«Все эти компании — субъекты МСП: средний бизнес с оборотом до 2 миллиардов рублей в год, из производственной сферы, IT-разработчики, торговые компании. Для реализации этого механизма финансирования в 2021 году из бюджета выделено 293 миллиона рублей — 27 миллионов рублей будут направлены на выплату субсидии по размещению облигаций и 266 миллионов рублей — на выплату процентного дохода», — сообщила Татьяна Илюшникова.

Замминистра также обратила внимание, что подать документы на второй отбор компаний-эмитентов в рамках реализации программы нацпроекта МСП можно будет в сентябре 2021 года.

По сравнению с 2020-м объем субсидий был увеличен в два раза (в 2020 году выделено 163,9 млн рублей. Этот механизм позволяет дополнять другие меры государственной поддержки бизнеса, чтобы все инструменты работали на взаимное дополнение.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

