Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в РФ, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам переговоров глав двух государств.

Встреча Путина и Лукашенко прошла в Санкт-Петербурге, она продолжалась более пяти часов.

«Договорились также об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в России», — сказал Песков.

Лидеры двух стран согласовали цену на газ для Белоруссии на 2022 год. Так, цена на газ для Минска в следующем году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года, добавил Песков.

Кроме этого, в ходе встречи обсуждались вопросы международной и региональной повестки дня, а также дальнейшие шаги в сфере таможенного регулирования.

