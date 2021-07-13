Максимальная доля сделок с новостройками комфорт-класса, реализуемыми ГК «ФСК» в Москве (23%), заключена покупателями с ежемесячным доходом в 150—200 тыс. рублей на семью. Такие результаты получили эксперты компании, проанализировав структуру спроса в жилых комплексах компании в столичном регионе, а также в Санкт-Петербурге и пригородах.

Уточняется, что под семьей в данном случае понимались не только зарегистрированные браки, но и гражданские браки, и семьи из одного человека (покупатели-одиночки). Спрос оценивался по сделкам в новостройках ГК «ФСК» за последние полгода.

Вторая группа по активности в сделках (19%) — семьи с доходом 100—150 тыс. рублей в месяц. Еще 22% сделок приходится на семьи с доходом менее 100 тыс. рублей в месяц. Доли покупателей с доходом 200—250 тыс. рублей и 250—300 тыс. составляют по 8%, еще 16% — это домохозяйства с доходом от 300 тыс. рублей в месяц.

В новостройках, реализуемых ГК «ФСК» в ближайшем Подмосковье, самая активная группа покупателей (32% сделок) — семьи с доходом до 100 тыс. рублей в месяц на семью. Еще 25% покупателей — семьи с доходом в 100—150 тыс. рублей в месяц, а 22% — с доходом в 150—200 тыс. Доходом в 200—250 тыс. рублей в месяц располагают 8% покупателей новостроек ГК «ФСК» в регионе, 13% — у покупателей с доходом от 250 тыс.

Отмечается, что уровень дохода домохозяйства покупателей-москвичей в среднем превышает аналогичный показатель петербуржцев и жителей Московской области.



Самая активная группа покупателей в новостройках Петербурга и пригородов — также семьи с доходом до 100 тыс. рублей в месяц на семью, ее доля составляет 26%. Еще 25% — домохозяйства с доходом в 100—150 тыс. рублей, а 23% — с доходом в 150—200 тыс. в месяц. Еще 14% сделок заключено покупателями с доходом 200—250 тыс. рублей на семью, оставшиеся 13% — покупателями с доходом 250 тыс. на семью или больше.

Самый востребованный бюджет покупки в столичных новостройках ГК «ФСК» в 2020 и 2021 году составил 11,8 млн рублей, в подмосковных проектах — 5,2 млн рублей, в жилых комплексах петербургского региона — 6,1 млн рублей.

Уровень дохода домохозяйства покупателей-москвичей в среднем превышает аналогичный показатель петербуржцев и жителей Московской области, резюмировали эксперты.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

