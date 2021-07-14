📰 Индекс потребительских цен в США в июне достиг отметки в 5,4% по сравнению с аналогичным показателем 2020 года, что является рекордом с 2008 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные американского Министерства труда. Если исключить из индекса продовольственные и топливные компоненты, то рост цен может считаться максимальным с 1991 года. По мнению экспертов, ускорение инфляции в США не может не сказаться на российской экономике. Они отмечают, что на рост цен американские монетарные власти могут отреагировать повышением учетной ставки ФРС, что вызовет ускорение оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе из России. Это, в свою очередь, может стать дополнительным фактором ослабления рубля и создать проблемы с привлечением кредитов для отечественных компаний.

📰 К концу июля доллар может подешеветь до годового минимума, рассказал «Российской газете» ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. По словам эксперта, российская валюта достойно прошла проверку на прочность, медленно, но верно прибавляя против доллара с конца прошлой недели. Разворот вниз от уровней выше 75 наглядно показал силу покупателей российской валюты, отметил он. Аналитик уверен, что, исходя из техники, до конца месяца пара доллар/рубль имеет потенциал снижения к 73 и даже возможность опуститься к 71, переписав годовые минимумы. Все это вписывается в картину плавного восхождения рубля на фоне восстановления мировой экономики и ускоренной нормализации монетарной политики в РФ с опережением относительно зарубежных коллег, подчеркнул Купцикевич.

📰 Штрафы с видеокамер, установленных на дорогах не по ГОСТам, могут отменить, пишут «Известия» . Правительство поддержало законопроект сенаторов, которым предлагается внести поправки в КоАП, изменяющие процедуру наказания водителей. Сейчас стандарты не обязательны к исполнению, но если закон примут, то Кабмин получит полномочия по установлению требований к таким техническим средствам и порядку их применения. При фиксации нарушения камерой, которая не соответствует требованиям правительства, административное дело по нему не может быть начато, а если оно уже запущено, то должно быть прекращено. Законопроект готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы. Эксперты считают, что это единственный способ решить проблему с незаконными штрафами. Они также отметили, что большей частью таких камер владеют частные лица, которые получают доход и заинтересованы в наращивании штрафов и большем их количестве.

📰 Смена оператора государственной информсистемы ЖКХ с АО «Почта России» на АО «Оператор информационной системы» в целом обнадеживает участников рынка, пишет «Коммерсант» . Они полагают, что для улучшения работы ГИС ЖКХ требуется ее серьезно реформировать, так как у программы до сих пор сохраняются технические проблемы, а объем размещаемых данных в разы превышает сведения, предоставляемые во все контролирующие органы в совокупности. Газета напоминает, что правительство утвердило план мероприятий по модернизации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

📰 В арсенале нотариусов появилось новое нотариальное действие — принятие на хранение и выдача электронного документа, пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты. Раньше нотариусы принимали на хранение только документы на бумаге. В палате отметили, что возможность создать свой цифровой архив у нотариуса гарантирует сохранность и неизменяемость файлов, а также их защиту от доступа третьих лиц. Электронный документ или файл попадает в Единую информационную систему нотариата по защищенным каналам, а воспользоваться услугой можно прямо из дома через специальный сервис на портале Федеральной нотариальной палаты. Для этого заявителю понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись.

Анна КОМАРОВА