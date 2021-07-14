Меры по поддержке занятых и безработных, введенные правительством в 2020 году, в целом оказались достаточно эффективными, пишет «Коммерсант» со ссылкой на доклад ВШЭ «Вызов COVID-19: меры пассивной и активной политики на российском рынке труда». Согласно докладу, опыт поддержки безработных в пандемию коронавируса может стать основой нового дизайна долгосрочных программ на рынке труда. Однако им не хватило согласованности с другими антикризисными мерами, с одной стороны, и разнообразия подходов — с другой.

Во время пандемии правительство сумело предложить несколько новых подходов для поддержки занятости населения. Так, широко применялись цифровые технологии: были введены дистанционная регистрация безработных через порталы «Госуслуги» и «Работа в России», межведомственное взаимодействие по получению необходимых данных, сервисы ФНС для подачи заявок на гранты, а также выдача и мониторинг кредитов в рамках программы ФОТ 2.0. Появилась целенаправленная поддержка наиболее пострадавших групп — ИП и самозанятых. Наконец, улучшился дизайн программ поддержки в целом: ряд мер был временным, что соответствовало характеру антикризисных программ, достаточно активно адаптировался к ситуации в экономике и не был полностью безвозмездным, что дисциплинировало получателей. Так, кредиты на сохранение занятости нужно было вернуть, если число работников все же уменьшилось.

Как отмечается в докладе, ряд мер был введен поздно, сворачивался рано и действовал только для отдельных отраслей из правительственного списка наиболее пострадавших, хотя кризис затронул практически все сферы экономической деятельности. Использование МРОТ как единого индикатора для различных элементов поддержки снизило их эффективность. Например, привязка размеров кредитов в рамках ФОТ 2.0 к МРОТ могла вести к занижению обязательств предприятий —участников программы перед своими работниками сохранить их зарплату. В свою очередь, пособие в МРОТ для всех уволенных после февраля 2020 года вместе с дополнительными соцвыплатами могло увеличить привлекательность безработицы для работников с низкой зарплатой или стимулировать их работать неофициально.

Участники рынка труда считают, что господдержка была вполне своевременна и позволила избежать худшего сценария развития ситуации с занятостью. Так, кредитование предприятий позволило снизить прирост безработицы, а повышение пособий дало поддержку тем, кто все-таки потерял работу. Кроме того, многие из предложенных мер бизнес давно просил ввести, поскольку считал эффективными, например, субсидирование трудоустройства безработных и недавних выпускников.

По итогам 2020 года число безработных в РФ выросло почти на 1 млн человек до 4,4 млн, или 5,9% экономически активных россиян. Практически с самого начала эпидемии в РФ правительство начало предлагать различные меры поддержки безработных, в целом более многочисленные и разнообразные, чем в 2009 году, поставив себе целью сначала сдержать рост безработицы, а позже — вернуть число безработных на докризисный уровень к концу 2021 года.