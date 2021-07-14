Наиболее важным фактором при выборе новой работы для 66% опрошенных является график работы, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». Это первый фактор, на который обращают внимание сразу после зарплатного предложения. Известность и надежность компании-работодателя оказывает влияние на выбор 41% опрошенных, 57% отметили важность расстояния от дома до работы, 37% указали на высокую значимость обучения и карьерного роста в компании, 32% изучают отзывы текущих или бывших сотрудников.

Реже соискатели обращают внимание на льготы (12%), длительность трудоустройства (6%), число и возраст сотрудников (по 5%), наличие вакансий для мам, пенсионеров, инвалидов и др. (4%). Для 13% опрошенных жителей России значение имеет только зарплатное предложение, на другие факторы они не обращают особого внимания при поиске нового места работы.

Согласно опросу, 34% респондентов все время своего стажа проработали в одной компании и работу менять не собираются, треть участников исследования меняют работу не чаще одного раза в четыре-пять лет, 15% опрошенных стараются сменить компанию раз в три года, 14% меняют работу раз в один-два года. Чаще раза в год работу меняют 4% опрошенных жителей России.

Исследование: 60% россиян жалуются на проблемы со здоровьем из-за работы сверхурочно Почти три четверти россиян (73%), занятых в различных сферах экономики, задерживаются на работе. Такие данные приводятся в опросе, проведенном СК «Росгосстрах Жизнь» и рекрутинговой платформой hh.ru. Более чем половина опрошенных считает, что из-за переработок у них ухудшилось здоровье.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО