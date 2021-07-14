Ключевые фондовые индикаторы РФ снижаются в начале торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:09 мск индекс Мосбиржи потерял 0,46% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 859,17 пункта. Индекс РТС опустился на 0,6% — к отметке 1 638,88.

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«Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились», — констатирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, умеренно снизятся вслед за ухудшением настроений на мировых площадках, — спрогнозировала она. — Кроме того, акции «Газпрома» и «Системы» начнут день с дивидендным разрывом. Инвесторов во всем мире беспокоит инфляционный вопрос и перспектива ужесточения денежно-кредитных условий, реальность которой в среду прокомментирует глава ФРС. В остальном цены на нефть, так же как и индексы РФ, удерживают краткосрочные поддержки и, следовательно, будут пытаться вернуться к повышению при улучшении фундаментальных факторов».

Между тем на валютных торгах рубль демонстрирует некоторое укрепление к доллару и евро после небольшой слабости на утренней сессии. На 10:08 мск курс доллара расчетами «завтра» был равен 74,18 рубля (минус 12 копеек к уровню предыдущего закрытия), курс евро — 87,47 рубля (минус 6 копеек). Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 74,12—74,38 рубля за доллар и 87,41—87,88 рубля за евро.

Ася ШАЛИМОВА

