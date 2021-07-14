СберБанк и МТС Банк запустили сервис мгновенных переводов по номеру телефона на карты клиентов «Сбера» в мобильном приложении МТС Банка. С его помощью можно направить денежные средства с карты МТС Банка клиентам СберБанка, в том числе не подключенным к Системе быстрых платежей, уточняется в сообщениях сторон проекта.

Чтобы совершить перевод, нужно зайти в раздел «Платежи» и выбрать «Перевод по номеру телефона». Минимальная сумма перевода составляет 10 рублей, максимальная — 600 тыс. рублей, комиссия — 1,5% от суммы платежа.



Ранее в рамках партнерства по развитию системы мгновенных переводов «Сбер» и МТС Банк запустили переводы по номеру телефона в терминалах самообслуживания МТС Банка и в салонах МТС.

Ася ШАЛИМОВА