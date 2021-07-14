Мир сократит потребление углеводородов в перспективе десяти лет и более, поэтому Россия стоит перед большими вызовами. Как передает ТАСС, об этом заявил в Вене председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в беседе с журналистами.

Как указал Кудрин, «в перспективе с учетом новых прогнозов Международного энергетического агентства, с учетом требований «зеленой» экономики и снижения выбросов CO₂ мир существенно сократит потребление углеводородов через десять и более лет».

«В этой связи у России большие вызовы. И мы не можем сейчас предсказать, какая цена на нефть будет через три, пять или десять лет. Сейчас, несмотря на то что экономика стабилизируется, неопределенность только нарастает. Принципиально меняется структура энергетических источников», — подчеркнул глава Счетной палаты РФ.

Так, например, Германия по большей части теперь обеспечивает себя возобновляемыми источниками, а появление инициативы углеродной нейтральности для разных компаний стало существенным новым фактором по снижению потребления не просто энергоисточников, но и товаров с углеродным следом, отметил он. То есть в будущем все товары будут промаркированы на величину углеродного следа, и мир пойдет на существенное уменьшение выбросов, пояснил Кудрин.

«Россию заденет дважды: <…> как производителя углеводорода и как страну, которая тоже должна будет следовать этим требованиям, если мы хотим экспортировать наши товары», — отметил Кудрин.



«До 2030 года мы пройдем пик потребления нефти и нефтепродуктов, как уже прошли пик потребления угля в мире. Вот почему наша финансовая система должна рассчитывать, что она будет жить с ценами на нефть, которые могут оказаться существенно ниже нынешних значений», — подчеркнул глава Счетной палаты РФ.