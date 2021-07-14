Банками в июне 2021 года было выдано 0,97 млн новых кредитных карт, что на 3,1% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, согласно данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. Выдача новых кредитных карт сокращается второй месяц подряд.

Наибольшее количество новых кредитных карт было выдано в Москве (62,7 тыс. единиц), Московской области (50 тыс.), Краснодарском крае (36,6 тыс.), Санкт-Петербурге (35,2 тыс.) и Свердловской области (31,1 тыс. единиц).

Самую серьезную динамику снижения количества выданных новых кредитных карт продемонстрировали Иркутская (-8%) и Ленинградская (-7,9%) области, Приморский край (-6,7%), а также Москва (-5,5%), Краснодарский край (-5,4%) и Санкт-Петербург (-5,3%). В то же время в некоторых регионах был отмечен незначительный рост данного показателя, в том числе в Саратовской области (+2,4%), Алтайском (+1,7%) и Ставропольском (+0,8%) краях, а также в Ростовской (+0,5%) и Тюменской (+0,3%) областях.

Самые популярные кредитные карты с низкой стоимостью обслуживания Выбор пользователей Банки.ру

Зоя ВАСЮТЧЕНКО