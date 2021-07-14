Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева открыла общественную приемную по вопросам налогового, финансового права и административных споров. Она расположена в Центральном административном округе, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена столицы.

В новой приемной представители бизнеса будут получать прямую юридическую поддержку от участников экосистемы уполномоченного, а также смогут повысить свою правовую грамотность.

«Мы видим по сферам обращений, что у бизнеса есть белые пятна в области налоговой и финансовой грамотности, которые он стремится восполнить. Необходимо создание системной поддержки для защиты и восстановления бизнеса в Москве, а также для его развития. Открытие новой приемной — один из логичных инструментов для реализации этого», — сказала Минеева.

По словам столичного бизнес-омбудсмена, за первое полугодие к ней на рассмотрение поступило 192 обращения, из которых 151 касалось административных споров.

Руководителем общественной приемной стал председатель московской арбитражной и налоговой коллегии адвокатов «Люди дела» Борис Федосимов. Приемная располагается по адресу: Милютинский пер., д. 9.