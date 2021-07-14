Рестораторы Москвы категорически против использования для посещения заведений общепита QR-кода, нанесенного на человека в виде татуировки, заявил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

Сервис доставки еды Delivery Club сообщил в среду, что вместе с интернет-магазином Everink Tattoo запустил опцию создания временных татуировок с QR-кодами для москвичей, которые вакцинировались от коронавируса или переболели им за последние полгода, чтобы они смогли пройти в ресторан или кафе, показав такое тату.

«Я к этому очень плохо отношусь», — сказал Миронов.

По его мнению, предложение наносить татуировку с QR-кодом может отсылать к трагическим ассоциациям. «В концлагерях на людях писали номера. Вы хотите сделать что-то похожее?» — задается вопросом представитель интересов ресторанного бизнеса.

Миронов также отметил, что подобные инициативы могут быть не на пользу и процессу вакцинации в стране.

Потенциальным посетителям московских ресторанов предложили татуировки с изображением их QR-кода Посетители ресторанов в Москве смогут использовать для прохода татуировки с изображением их персонального QR-кода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Delivery Club.

«Мы запустили проект с командой бренда Everink, чтобы дополнительно привлечь внимание аудитории к теме вакцинации. Именно бизнес сейчас должен помогать людям быстрее адаптироваться к новой реальности, в том числе с помощью таких фановых проектов. Татуировки временные, держатся всего две недели, они созданы для удобства, поэтому не нужно искать в креативном проекте дополнительные смыслы. Татуировки сейчас — атрибут самовыражения для нового поколения, не более того», — подчеркивает пресс-служба Delivery Club, чей комментарий поступил позже в среду, 14 июля, в редакцию Банки.ру.