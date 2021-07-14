Регионам, на территории которых бизнес может пользоваться инвестиционным вычетом по налогу на прибыль, компенсируют часть выпадающих доходов. Правила распределения дотаций на эти цели в 2021 году утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Инвестиционный налоговый вычет — один из механизмов поощрения инвестиционной активности. В тех регионах, где он действует, предприниматели могут уменьшить размер налога на прибыль, уплачиваемого в региональный бюджет, на сумму до 90% от объема инвестиций в развитие своего бизнеса.

Согласно правилам, утвержденным Мишустиным, территории, предоставляющие предпринимателям возможность пользоваться инвестиционным налоговым вычетом, смогут получить до 200 млн рублей за каждую компанию. В правилах есть оговорка, что организация не должна быть связана с игорным бизнесом, добычей полезных ископаемых, финансами или страховой деятельностью.

Региону, запрашивающему дотацию, нужно утвердить план по созданию системы сопровождения инвестпроектов. Она, в частности, предусматривает формирование интерактивной инвестиционной карты, запуск специального реестра и создание механизмов устойчивой коммуникации между бизнесом и органами власти.

Принятое решение простимулирует использование механизма инвестиционного налогового вычета, позволит укрепить финансовую устойчивость региональных бюджетов, ожидают в правительстве.



Утвержденные правила — часть комплекса мер по поддержке регионов. Как напоминают в Кабмине, этому вопросу была посвящена значительная часть отчета Мишустина в Государственной думе 12 мая. Среди основных направлений предстоящей работы он назвал реализацию мероприятий, озвученных президентом в послании Федеральному собранию. В их числе — реструктуризация бюджетных кредитов, замещение коммерческих займов бюджетными, предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов, а кроме того, выпуск инфраструктурных облигаций, которые позволят привлечь дополнительные внебюджетные средства на строительство жилья.

Ася ШАЛИМОВА