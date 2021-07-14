Банк «Хайс», который работает под лицензией Модульбанка и специализируется на обслуживании индивидуальных предпринимателей, подключился к сервису c2с-переводов Системы быстрых платежей. Об этом сообщили в группе компаний «ЦФТ», отметив, что это уже третий проект в рамках СБП, который Модульбанк реализовал при технологической поддержке «Золотой короны» (является частью бизнеса ГК «ЦФТ») в качестве сторонней процессинговой компании: ранее партнеры подключили сервисы c2с- и c2b-переводов в головном банке.

«Тысячи клиентов банка для ИП «Хайс» получили возможность в режиме 24/7 совершать мгновенные переводы со счета на счет в банках — участниках Системы быстрых платежей Банка России. Отправка и прием платежей осуществляются с использованием собственной системы ДБО банка — Hice», — указано в релизе.



Сервис с2с-переводов в настоящее время доступен для смартфонов на iOS. Для устройств на операционной системе Android функционал будет доступен позже.

Ася ШАЛИМОВА