Заемщик, досрочно погасивший долг, имеет право получить обратно часть страховой премии по всем рискам, которые покрывает страховка (если не произошел страховой случай). Соответствующие разъяснения Банк России направил всем страховым компаниям, сообщается на сайте регулятора.

ЦБ выявил, что страховщики при полном расторжении страхового договора периодически возвращают часть премии только по одному из рисков — тому, который в договоре связывается с обеспечением обязательств заемщика по кредиту. При этом риски разделяются произвольно. Например, граждане жаловались на отказы в возврате премии по рискам потери доходов и появления тяжелых заболеваний, потому что в договоре они не относились к застрахованным для выплат по кредиту.



«Неполный возврат страховой премии заемщику в таких условиях является недопустимым и свидетельствует о нарушении прав и законных интересов потребителей», — подчеркивает Центробанк.

Ася ШАЛИМОВА