ЦБ установил официальные курсы валют с 15 июля.

Курс доллара повысился на 6,47 копейки, составив 74,1236 рубля (74,0589 рубля на 14 июля). Курс евро снизился на 39,03 копейки, до 87,3917 рубля (87,782 рубля на 14 июля).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 13:51 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 74,16 рубля (минус 14 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 87,5 рубля (минус 3 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 74,02—74,38 рубля за доллар и 87,3—87,88 рубля за евро.

Анна КОМАРОВА