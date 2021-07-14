Купить проездной для поездок в столичном метро теперь можно в «СберБанке Онлайн». Об этом сообщает в среду Московский банк СберБанка.

«СберБанк и Московский метрополитен реализовали в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» функционал приобретения абонементов (проездных билетов) для единой транспортной карты «Тройка», — говорится в релизе.

Как поясняется, нужно зайти в личный кабинет в «СберБанке Онлайн» и в разделе «Платежи» ввести в поисковой строке «Карта Тройка», далее выбрать услугу «Покупка билетов / пополнение кошелька», ввести номер своей транспортной карты и приобрести необходимый абонемент.

После покупки билета или пополнения кошелька необходима активация на одном из желтых терминалов, установленных в вестибюлях столичного метро, в приложении «Метро Москвы» или «СберБанк Онлайн» (доступно для устройств на Android с NFC). Активировать абонемент нужно в течение месяца, чтобы срок его действия не начал уменьшаться.

«Москва — один из мировых городов-лидеров по развитости электронных сервисов на общественном транспорте. У нас лучшая билетная система, больше всего способов оплаты проезда. Кроме того, у пассажиров появляется все больше удобных возможностей пополнить карту «Тройка» удаленно. Теперь такая функция доступна в мобильном приложении основного банка страны, что сделает поездки в московском транспорте еще комфортнее», — комментирует заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Вице-президент СберБанка — председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников упомянул, что держатель карты «Тройка» также может пополнить ее в устройствах самообслуживания банка.



Карта «Тройка» является многоразовым и пополняемым инструментом. При внесении денег онлайн в дальнейшем необходимо активировать карту, чтобы информация о поступлении записалась на физический носитель (карточку, брелок, браслет, кольцо, вкладыш и т. д.). Помимо приложения «СберБанк Онлайн», карту можно пополнить любым удобным способом: в кассах и автоматах по продаже билетов в метро, МЦК или МЦД, в кассах «Аэроэкспресса», автоматизированных киосках «Мосгортранса», в терминалах партнеров, на сайте и в приложении «Метро Москвы», напоминают в «Сбере».

Ася ШАЛИМОВА