Московская биржа 14 июля начала торги биржевым инвестиционным фондом (ETF — Exchange Traded Fund) на акции компаний игрового сектора и киберспорта FXES под управлением компании FinEx Investment Management LLP (входит в международную инвестиционную группу FinEx). Об этом говорится в релизе торговой площадки.



FXES следует за MVIS Global Video Gaming and eSports Index, в портфель фонда входят акции 26 компаний сегмента видеоигр и киберспорта из восьми стран, акции номинированы в восьми валютах. Среди компаний, входящих в портфель фонда, — издатели и разработчики игр (Activision Blizzard, Roblox, Electronic Arts, Take-Two-Interactive), производители «железа» (Nvidia, AMD, MicroStar) и другие компании, как минимум 50% выручки которых приходится на индустрию видеоигр.

Фонд номинирован в рублях и долларах, начальная стоимость акций — около 1 доллара США. Комиссия фонда составит 0,9% годовых.

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«Это первый на российском рынке ETF на видеоигры и киберспорт. Мы выбрали эту нишу для запуска первого в линейке FinEx ETF тематического фонда по многочисленным просьбам наших клиентов. Люди во всем мире все больше играют, соревнуются в киберпространстве и даже смотрят, как другие играют. Это еще не стало новым мейнстримом, но похоже, что это не преходящая мода, а долгосрочный тренд. Привычка играть — теперь массово и надолго», — комментирует старший партнер FinEx Investment Management Олег Янкелев.



На фондовом рынке Мосбиржи обращаются 94 биржевых фонда и 21 ETF компаний FinEx Funds и ITI Funds. Биржевые фонды запущены на бенчмарки, покрывающие порядка 50 стран, включая Россию, Казахстан, США, страны Евросоюза, Великобританию, Китай, Японию, Австралию. Базовыми активами фондов выступают фондовые индексы, акции, облигации, инструменты денежного рынка и товарные активы.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

