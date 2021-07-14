Единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей школьного возраста можно получить безналично на карту любой платежной системы, говорится в сообщении Министерства труда и социальной защиты России.

«Только безналично, на карту любой платежной системы. Поскольку выплата — единовременная, для ее получения не требуется заводить карту платежной системы «Мир», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что заявление рассматривается до пяти рабочих дней, а первые выплаты начнутся с 16 августа. «Поскольку заявления принимаются с 15 июля, а благодаря совместному проекту Минцифры и Минтруда многие родители уже получили предзаполненные заявления, которые необходимо только проверить, Пенсионный фонд успеет обработать данные и направить средства подавляющему большинству семей именно в этот день — 16 августа», — пояснил Минтруд.

Обратиться за единовременной выплатой можно до 1 ноября, сообщили в министерстве. «Заявление можно направить вплоть до 1 ноября 2021 года. То есть даже если родитель подаст заявление 31 октября, он получит выплату», — говорится в сообщении ведомства.

Выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей школьного возраста начнутся с 16 августа Перечисление единовременных выплат в 10 тыс. рублей на детей школьного возраста начнется с 16 августа. Об этом в среду заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передает ТАСС.

Как выяснил ТАСС , приложение «Госуслуги» вышло на первое место в топе бесплатных в App Store и Play Market на фоне интереса к подаче заявлений на «школьные» выплаты. Это вызвано тем, что были разосланы уведомления на подачу заявлений на выплаты компенсаций на детей. На сегодняшний день уже более 5 млн человек заполнили эти заявления, что вызвало значительное увеличение установок приложения на смартфоны как наиболее удобный способ подачи заявления, сообщили в агентстве TelecomDaily.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО

