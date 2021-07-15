СМП Банк предлагает посетителям Банки.ру вклад «Сочный процент». Его доходность составит 6,3% годовых: эта ставка складывается из базовых 6,25% и надбавки в 0,05 процентного пункта по промокоду. Получить промокод можно при оформлении заявки на депозит на Банки.ру.

«На текущий момент это достаточно привлекательная ставка на рынке», — комментирует эксперт по банковским вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.

Депозит открывается на 370 дней в сумме от 100 тыс. рублей. «Сочный процент» относится к категории сберегательных вкладов и не предусматривает возможности частичного снятия средств или пополнения счета. Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора доход выплачивается по ставке вклада до востребования.



Оформить депозит могут клиенты, не имевшие в СМП Банке открытых срочных вкладов и накопительного счета «Супер Копилка» в течение 91 дня на момент подачи заявки.

Вклад на особых условиях доступен до 31 июля.