Объем задолженности населения России за электроэнергию в мае 2021 года уменьшился на 0,7 млрд рублей по сравнению с показателем на конец апреля и составил 70,8 млрд рублей, следует из материалов к видеообращению члена правления — первого зампредседателя правления Центра финансовых расчетов Дмитрия Чернова.

С начала 2021 года суммарная задолженность выросла примерно на 4,2 млрд рублей.

В мае 2020 года долги населения за электроэнергию составляли 68,9 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос на 1,9 млрд рублей. В то же время уровень расчетов россиян за отчетный период увеличился до 97,8% с 92,6%.

Показатель собираемости платежей среди других категорий потребителей электроэнергии демонстрировал в основном положительную динамику. Промышленные, непромышленные и сельскохозяйственные потребители увеличили уровень расчетов до 99,5%, 99,3% и 102,9% соответственно. Исключением стали бюджетные потребители, сократившие оплату до 102,5%.

Суммарная задолженность на розничном рынке по состоянию на 31 мая 2021 года составила 292,5 млрд рублей против 279,1 млрд рублей в мае 2020 года. Основная задолженность пришлась на непромышленных потребителей — 158,1 млрд рублей, дополнительные 70,8 млрд рублей — на население.