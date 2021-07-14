Государственная управляющая компания «ВЭБ.РФ» по итогам первого полугодия 2021 года нарастила доходы для будущих пенсионеров до 40 млрд рублей, сообщается в релизе организации.

«Государственная управляющая компания ВЭБ.РФ раскрыла результаты размещения средств пенсионных накоплений граждан по итогам 1 полугодия 2021 года: доходы по расширенному портфелю составили 39,1 млрд рублей (14,7 млрд рублей в I квартале, 24,4 млрд рублей во II квартале), по портфелю госбумаг 734,9 млн рублей (268,5 млн рублей в I квартале, 466,4 млн рублей во II квартале)», — говорится в сообщении.

По данным госкорпорации, доходность в годовом выражении по расширенному портфелю по итогам первого полугодия достигла 4,11%, по портфелю госбумаг — 4,08% (по итогам I квартала доходность по этим портфелям составляла чуть более 3%).

«Несмотря на неблагоприятную рыночную ситуацию (на фоне роста ключевой ставки и ожиданий роста инфляции), «ВЭБ.РФ» по итогам полугодия заработал для будущих пенсионеров порядка 40 миллиардов рублей, динамика по доходности — позитивная. На фоне отрицательной переоценки по активам доходы были обеспечены только за счет купонных выплат и процентных поступлений. Портфели ВЭБа хорошо защищены от рыночного риска, они показали положительный прирост и существенно опередили прирост индексов облигаций Мосбиржи за период с января по июнь», — отметил руководитель департамента доверительного управления «ВЭБ.РФ» Александр Попов.

В общей сложности «ВЭБ.РФ» работает с пенсионными накоплениями 38 млн клиентов Пенсионного фонда России. При этом большая часть — те, кто никогда не делал выбора в пользу негосударственных пенсионных фондов. Средства так называемых молчунов инвестируются в расширенном портфеле госкорпорации (более 1,9 трлн рублей). Для вложения этих средств отбираются облигации российских компаний, госбумаги, часть средств размещается в депозиты.

Еще один портфель «ВЭБ.РФ» — государственных ценных бумаг (более 35 млрд рублей). В портфель ГЦБ накопления клиентов ПФР переводят по их заявлению. Прирост расширенного портфеля «ВЭБ.РФ» в январе — июне 2021 года составил 2%, прирост консервативного индекса пенсионных накоплений Мосбиржи за тот же период составил минус 0,9%, индекса гособлигаций Мосбиржи — минус 2,7%.

Анна КОМАРОВА