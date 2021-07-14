Госкомпания «ДОМ.РФ» представила проект стратегии цифровой трансформации Института развития в жилищной сфере на 2021—2024 годы, сообщается в релизе организации. Как ожидается, реализация программы позволит сократить административные барьеры и сроки строительства, снизить расходы госбюджета и частного бизнеса. В проекте также планируется накапливать и обмениваться достоверными данными об объектах капитального строительства на протяжении всего их жизненного цикла и создать единое информационное пространство электронного взаимодействия органов власти, застройщиков и граждан.

Проект стратегии детально описывает практические шаги госкомпании по переходу к использованию цифровых сервисов, а также определяет ключевые проекты трансформации «ДОМ.РФ», уже реализованные и запланированные к внедрению. В их числе — электронная ипотека, информационная система наш.дом.рф, сервисы для многоквартирного и индивидуального жилищного строительства, Цифровая академия «ДОМ.РФ», Консультационный центр поддержки граждан и онлайн-рекрутмент.

«Цифровая трансформация — один из национальных приоритетов. Проект стратегии, который разработан с соблюдением наших рекомендаций цифровой трансформации госкомпаний, будет в ближайшее время рассмотрен. Процесс согласования документа и принятия решения должен завершиться до 1 сентября. Думаю, решение будет положительное», — отметил замдиректора департамента развития отрасли информационных технологий Минцифры России Алексей Дорожко.

«Задача не в написании стратегии — это промежуточный этап, а в ее реализации. И в этой связи нужно на самом начальном этапе принимать правильные решения. Необходимо, чтобы цифровизация госкомпаний и строительной отрасли, в частности, решала важные для страны задачи в части импортозамещения», — заявил директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух.

Во время презентации стратегии госкомпания также выступила с предложением создать сообщество менеджеров по цифровизации госкомпаний для обмена опытом и ускорения перехода государства на использование цифровых сервисов.

Анна КОМАРОВА