Минфин России на аукционе в среду, 14 июля, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26237RMFS с датой погашения 14 марта 2029 года. Размещенный объем выпуска составил 10 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса — 19,978 млрд рублей.

Цена отсечения составила 97,37% от номинала, средневзвешенная цена — 97,4225% от номинала. Средневзвешенная доходность — 7,27% годовых.

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