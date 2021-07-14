Минфин России на аукционе в среду, 14 июля, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26240RMFS с датой погашения 30 июля 2036 года. Размещенный объем выпуска составил 10 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса составил 7,664 млрд рублей.

Цена отсечения составила 97,42% от номинала, средневзвешенная цена — 97,4225% от номинала. Доходность по цене отсечения — 7,41% годовых.

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Зоя ВАСЮТЧЕНКО